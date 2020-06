Vuelve Messi, vuelve el fútbol: Barcelona visita al Mallorca para seguir en la punta

Loco Gatti.

Hugo Orlando Gatti estuvo internado varios días en Madrid tras haber dado positivo en un test de coronavirus. Sin embargo volvió al ruedo y, como acostumbra, sin pelos en la lengua. En el programa El Chiringuito de la TV española, recordó un hecho desconocido: el día en el que quisieron sobornarlo previo a un Superclásico.

El Loco terminó de hablar de la definición del Campeonato Metropolitano de 1978 que peleó con Boca pero terminó ganando Quilmes en cancha de Rosario Central cuando compartió: “Antes corría el dinero, sí. Yo no puedo confirmar nada porque nunca vi nada pero se conoce el dicho de un técnico importante que le decía al directivo ‘cuando va a empezar el partido voy a hablar con el otro técnico: si levanta la mano es porque está todo arreglado’. Perdimos por 4 ó 5 goles y la gente se lo creía, los directivos se lo creían”.

El ex arquero que defendió los colores riverplatenses desde el 64 al 68 y luego estuvo en Boca desde el 76 al 88, reveló: “Me ofrecieron un millón de dólares en un Boca-River. Para perder, para que me metan dos goles”. Su confesión despertó la curiosidad de los otros panelistas del show, que le preguntaron por más detalles.

“Yo comía en un restaurante donde iba siempre. Ahí llegó el mensaje. El tipo del restaurante me dijo. Y el que me lo mandó a decir yo lo conocía. ¿Qué le respondí? ‘Dame un millón de dólares y no me meto uno, me meto 70 goles’. Nada, después él sabía que no... Aparte en toda Argentina creo que no había un millón de dólares”, cerró la anécdota Gatti, quien despertó las carcajadas de los presentes.