Ministerio de Salud: "Este sábado se lanza el Plan Detectar en el barrio de La Boca"

Cuarentena por coronavirus en Argentina. NA.

La Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano permanecen en la Fase 3 de la cuarentena general ante la pandemia de coronavirus, pero las actividades autorizadas a un lado y otro de la General Paz y el Riachuelo difieren, siendo las actividades físicas y paseos al aire libre permitidas del lado porteño la principal disparidad entre ambos distritos.

Ambos distritos concentran la mayor cantidad de casos positivos de COVID-19 registrado en el país: este sábado está previsto que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se reúnan a través de la plataforma Zoom para evaluar la situación y definir si endurecen la cuarentena.

A la hora de comparar cómo es el aislamiento social, preventivo y obligatorio en territorio porteño y en los siete distritos bonaerenses con los que limita, se puede ver que el principal detalle es la posibilidad que tienen los residentes en la Capital Federal de realizar actividad física al aire libre y de poder realizar paseos los fines de semana con sus hijos en una zona de 500 metros alrededor de sus casas.

En ese sentido, en Vicente López, San Martín, Tres de Febrero, La Matanza, Lomas de Zamora, Lanús y Avellaneda la única posibilidad que tienen los menores de edad de salir de sus casas es acompañar a sus padres a realizar compras.

En cuanto a la actividad física al aire libre, en esos distritos del Conurbano no está autorizada.

"Vamos a sumar otro aspecto que hace al bienestar emocional de la gente y a la salud, porque la actividad deportiva previene enfermedades", destacó la semana pasada el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al anunciar la habilitación para que se pueda hacer ejercicio al aire libre.

Respecto a la cuestión laboral, mientras en la Ciudad de Buenos Aires el referente del PRO priorizó la apertura de locales comerciales de cercanía, en el Conurbano bonaerense el gobernador, Axel Kicillof, comenzó la flexibilización con los sectores industriales como automotrices, metalúrgicas, vidrio, madereras, textil, gráfica, calzado, que deben presentar sus respectivos protocolos para ser revisados por las autoridades.

Los locales comerciales porteños de ropa y calzado pueden recibir una persona por cada 15 metros cuadrados, mientras que en territorio bonaerense sólo pueden vender de manera online o telefónica y entregar mediante el sistema "take away", es decir que no pueden entrar a los negocios a ver los productos.