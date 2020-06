Coronavirus en España: 70% de la población avanzará el lunes a fase 3 de desescalada

El dueño del restaurante tras el hecho.

El hecho ocurrió en la ciudad española de Marbella, el dueño del restaurante Guadalmina, José Eugenio Arias, tomó la decisión de colocar un cartel en la puerta de su restaurante que dice: “¡Gobierno dimisión!” y además hizo uso del derecho de admisión para prohibir la entrada a todo el equipo de Pedro Sánchez.

El dueño aseguró que lo hizo porque se siente “enfadado con este Gobierno socialcomunista” que está llevando a España, según sus palabras, “a la más absoluta ruina”. “Como no tengo otra forma para poder manifestarme que a través de mi negocio, y es mío y hago lo que me da la gana, pues pongo los carteles que creo convenientes”, explicó.

“He puesto ese cartel, pero ya puse uno con Zapatero. Lo que pasa es que ahora he tenido que ampliar el cartel porque son más ministros y no me entraban en el marco que tenía antes”, comentó.

Sobre la repercusión que tuvo su decisión, dijo: “Estoy alucinado por la repercusión mediática que ha generado haber puesto en mi negocio una pancarta con la bandera de España y con el lema ‘Gobierno dimisión’ cuando es un clamor popular”.

El establecimiento también fue decorado con banderas de España y símbolos de lutos por las más de 40.000 víctimas del COVID-19 en España, aunque la administración de Sánchez insiste en precisar que son 28.000.