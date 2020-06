Coronavirus en el Reino Unido: la economía se hunde debido a la pandemia

Coronavirus en Reino Unido. Reuters.

La economía de Gran Bretaña está en caída libre y crisis total como consecuencia de la pandemia de coronavirus. El PIB se contrajo un 20,4% en abril, el primer mes completo en el que el país estuvo confinado. Una cifra récord.

De acuerdo a los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS), el desplome de febrero a abril fue del 10,4%.

"Prácticamente todas las áreas de la economía se vieron afectadas, con bares, educación, salud y ventas de automóviles dando las mayores contribuciones a esta caída histórica", ha señalado Jonathan Athon, estadista de la ONS.

Gran parte del comercio minorista británico reabrirá sus puertas la próxima semana.

El Gobierno ya instó, el mes pasado, a quienes no pueden teletrabajar a volver a sus puestos, a medida que se levantan las restricción.

GDP fell by a record 20.4% in April; services fell 19.0%, manufacturing fell 24.3% and construction fell 40.1% https://t.co/LTjMFBn4om pic.twitter.com/x9kBJKerQZ