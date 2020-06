Jésica Cirio dio negativo al test de COVID-19: “Estamos pendientes de la recuperación de Martín”

Jésica Cirio se hizo el hisopado.

Jésica Cirio se hizo el test con hisopado por coronavirus luego de que su marido, Martín Insaurralde, confirmara que había contraído la enfermedad. La modelo y conductora grabó un video a sus seguidores para llevar tranquilidad.

Según información confiable, el resultado del hisopado dio negativo, por los datos que aportaron desde la producción de "La peña de Morfi", el programa que conduce la modelo. De todos modos, desde el canal afirmaron que la conductora no participará del ciclo este domingo y, a modo de prevención, se mantendrá en cuarentena.

“Quiero agradecerles a todos por la cantidad de mensajes que recibí en estas últimas horas, muy amorosos y muy lindos... Por todo el apoyo que recibimos como familia. Y también quiero contarles que mi estudio de COVID-19 dio negativo, así que estamos pendientes de Martín y de su pronta recuperación y apoyándolo desde acá como familia. Así que quería que se enteren ustedes primero y muchísimas gracias, de verdad”, dijo Cirio en el video que publicó en Instagram.

A Chloé, la hija de tres años y medio de la modelo y el intendente de Lomas de Zamora, no le realizaron el test.

Desde Telefe, por su lado, lanzaron un comunicado sobre el estado de situación.

"Como es de público conocimiento el marido de Jesica Cirio contrajo Covid-19, por lo que hemos activado de inmediato el protocolo de seguridad y prevención. Ella se siente bien y está tranquila, pero ha sido aislada temporalmente hasta cumplir el plazo de 14 días según el protocolo establecido. En esta línea, continuando con las tareas de prevención realizadas hasta el momento, “La Peña de Morfi” se emitirá de manera normal", dijeron.

Este viernes por la tarde, el intendente de Lomas de Zamora confirmó que había contraído COVID mediante sus redes sociales. "Di positivo de coronavirus. Como sociedad, hoy atravesamos el momento más difícil porque nos acercamos al pico de contagios. Les pido que se cuiden y que tratemos de minimizar el riesgo entre todos y todas. Por favor, quédense en sus casas todo lo que puedan", expresó el funcionario.

La noticia generó una gran conmoción luego de que se confirmó que Insaurralde había mantenido contacto con el ministro de Desarrollo de la Nación, Daniel Arroyo y hasta con el presidente, Alberto Fernández. Es por esto, que el primer mandatario suspendió su viaje a Catamarca y volverá a la Quinta de Olivos para mantener el aislamiento.