VIDEO: feroz incendio en departamento de Recoleta, trabajaron cuatro dotaciones de bomberos

Incendio en Recoleta.

Un feroz incendio se desató en el barrio porteño de Recoleta, más precisamente en Avenida Callao y Pacheco de Melo. Por el siniestro trabajaron cuatro dotaciones de bomberos.

El fuego se inició en el octavo piso del edificio de dicho barrio la Ciudad y se desplegó un importante operativo.

Your browser does not support the video element.

Los bomberos cortaron la intersección de la avenida y Pacheco de Melo y lucharon por intentar acabar con las llamas en el departamento donde se inició.

Noticias relacionadas

Ambulancias del SAME también llegaron al lugar, aunque aún no se sabe si hay heridos.

Your browser does not support the video element.

El fuego, que comenzó en el comedor de la propiedad, también afectó el palier y un baño. Trabajaron en el lugar bomberos de la estación Cuarta, personal del Grupo Especial de Rescate y de la Guardia de Auxilio, que informó que la estructura no corre peligro.

El operativo montado por los bomberos de la Ciudad obligó al corte total de la avenida Callao hasta que los bomberos lograron apagar el incendio.