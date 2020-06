Mujeres de la música nacional presentaron una reversión de "Aurora"

Una nueva y original versión de “Aurora” se dio a conocer en las últimas horas con la participación solo artistas mujeres.

La nueva versión fue presentada por Radio Nacional (AM 870) y Nacional Rock (FM 93.7) con dirección musical de María Eva Albistur e interpretada por Lula Bertoldi, María Ezquiaga, Paula Maffía y la La Kabronx rapeando versos. Además, la versión cuenta con los coros de Mavi Díaz.

Your browser does not support the video element.

La realización de “Aurora” es parte de una serie producciones que se enmarcan en el homenaje a Manuel Belgrano, en el mes que se cumplieron 250 años de su nacimiento y se cumplirán 200 años de su muerte. En junio, Radio Nacional compartió un nueva versión de “Saludo a la Bandera” y completará esta serie con “Sube, sube, sube” que se publicará a mediados de este mes.

Noticias relacionadas

El presidente Alberto Fernández tuvo oportunidad de escucharla y opinó de la versión: “La verdad es que es hermosa, me encantó. Buenísima. Y me alegró verte tocando, y verte mejor. Me gustó muchísimo. Tiene esa parte innovadora de haber metido ese rap en el medio. Y bueno, suena muy muy linda".

Las cantantes como el resto de los músicos (Marina Sorín en cello, Pedro Bulgakov en batería, Patricia Olivera en guitarra, Melisa Blanco con la armónica, además de Vruma Ottavianelli en los teclados y Ricardo Maril en órgano, al tiempo que Albistur aportó el bajo) grabaron su participación cada uno desde su casa, para no incumplir con la cuarentena obligatoria implementada para evitar la propagación del coronavirus.