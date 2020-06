En plena conmoción por asesinato de George Floyd, investigan a un policía por muerte de otro afroamericano

Captura del video.

En medio de la conmoción por el asesinato de George Floyd, Estados Unidos registró un nuevo caso de brutalidad policial hacia la comunidad afroamericana con el asesinato de un joven de nombre Rayshard Brooks que fue baleado por la espalda por policías en la ciudad de Atlanta, luego de resistirse a ser detenido tras dar positivo en un control de alcoholemia, informaron autoridades del estado de Georgia.

La Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI, en inglés) dijo que la Policía de Atlanta le pidió que investigue el homicidio del hombre de 27 años que ocurrió anoche en un local de comida rápida de la capital de ese estado sureño.

El hecho, registrado por videos de testigos, ocurrió en pleno auge de las protestas en todo el país y el mundo contra la injusticia racial y la violencia policial desatadas por el asesinato del también afroestadounidense Floyd a manos de un policía blanco el mes pasado en Minneapolis.

Un grupo de manifestantes se congregó esta mañana a las afueras del restaurante, que terminó cerrando sus puertas, para reclamar por este nuevo crimen, reportó el diario local Atlanta Journal-Constitution.

"Sin justicia no hay paz", "Las vidas de los negros importan" y "Otro hombre negro fue asesinado en su barrio", decían algunas de las pancartas llevadas por los asistentes -muchos de ellos con tapabocas por la pandemia de coronavirus-, que declararon al lugar del crimen como "la nueva zona cero".

La GBI, que ha investigado cerca de medio centenar de casos similares en lo que va del año, afirmó que estaba revisando todos videos e hizo un llamado público en su Twitter para que los testigos del hecho colaboraran con la investigación, luego de que algunos rechazaran ser interrogados por sus agentes.

The GBI is investigating an OIS involving one male subject & Atlanta Police Officers. The subject is deceased. One officer was treated for an injury and released from the hospital.



Read press release ⬇️:https://t.co/mnb8V62iSj pic.twitter.com/ZhbAUrUmqJ