Coronavirus en el mundo, minuto a minuto: más de 432.000 muertos y más de 7.887.000 infectados

Vacuna contra el coronavirus

Cuatro gobiernos de la Unión Europea y la farmacéutica AstraZeneca acordaron para ser los primeros en recibir la vacuna contra el coronavirus.

Italia, Holanda, Alemania y Francia firman un acuerdo para compra conjunta de una vacuna contra la Covid-19.

Es la vacuna que está siendo experimentada en la Universidad de Oxford y que ha contado con la participación del grupo farmacéutico AstraZeneca y el italiano IRBM. Aseguran que se encuentra en un "estado de experimentación avanzado".

El ministro de Sanidad de Italia Roberto Speranza da por hecho en Facebook que "la vacuna se considerará un bien público global, el derecho de todos, no el privilegio de unos pocos".

Un acuerdo que da por hecho que la vacuna va a ser eficaz.

El contrato con la empresa farmacéutica AstraZeneca prevé que estarán preparadas a final de año hasta 400 millones de dosis de vacunas destinadas a toda la población europea.

Los británicos fueron los primeros en llegar a un acuerdo para la compra de treinta millones de dosis. La farmacéutica ha anunciado que garantiza "un suministro amplio y equitativo de la vacuna en el mundo, con un modelo sin fines de lucro, durante la pandemia".