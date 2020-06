Coronavirus en Uruguay: ¿cómo logró controlar al COVID-19 sin cuarentena obligatoria?

Coronavirus en Uruguay, REUTERS

Mientras el número de casos y muertes por coronavirus crecen exponencialmente en países de América Latina como Brasil o México donde los fallecidos a causa del virus se cuentan por decenas de miles de personas, Uruguay mantiene la pandemia controlada.

Las medidas de distanciamiento continúan, pero cuando han pasado casi 3 meses desde que se detectara el primer caso de coronavirus en el país, su relativamente bajo número de contagios y de muertes ha permitido al país comenzar a abrir su economía.

Your browser does not support the video element.

Con prudencia, el país retorna a la nueva normalidad: ha retomado el año lectivo y el comercio en general se reactiva.

Noticias relacionadas

Y todo esto sin una cuarentena obligatoria, sino en un compromiso ciudadano para evitar que el virus se propague entre los uruguayos.

Video: Gentileza BBC Mundo