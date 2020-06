Tres ministras de Chaco dieron positivo de coronavirus

Martín Insaurralde

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, tras dar positivo de coronavirus, contó que tiene "fiebre constante" y que perdió por completo el sentido del gusto.

Aún así, sostuvo que se encuentra "bien" e instó a los ciudadanos a respetar la cuarentena. "Que la gente entienda que no es joda esto. Hay que cuidarse", manifestó en La Peña de Morfi.

El funcionario describió los síntomas que desarrolló a partir del último miércoles, cuando registró fiebre después de un almuerzo de trabajo.

"Por ahí yo soy un paciente diferente, porque tengo una afección respiratoria, y un virus o una gripe siempre me atacan los bronquios. En esta ocasión detectaron que la carga viral es baja, pero se siente cansancio, mucha fiebre y dolor muscular", expresó.

Entonces, el doctor Jorge Tartaglione, que participaba del programa, le preguntó si también había sufrido pérdida del olfato, a lo que Insaurralde respondió: "Yo no tenía buen olfato antes, así que no puedo garantizarlo. De lo que sí me dí cuenta es de que no tengo nada de gusto".

Más tarde, el intendente afirmó que sufre de fiebre "constante". "Anoche tuve 38,8°, que fue lo máximo a lo que llegué. Y esta mañana tuve 37,7°. Desde el mediodía no tengo", detalló, y agregó: "Yo estoy bien, controlado. Hay que esperar para ver cuál es el comportamiento del virus en mi organismo".

Con respecto al modo en el que pudo haber contraído la enfermedad, apuntó: "Hemos tomado todos los recaudos. La verdad es que es un virus muy difícil, un enemigo invisible que nunca se sabe por donde entra. Está claro que hay mucho asintomático. No le encuentro otra explicación al contagio".

Video: Gentileza TELEFE