Chaco: tras casos de coronavirus en el Gabinete, Capitanich anunció la vuelta a fase 1

Captura de video.

A casi 90 días de cuarentena en la ciudad de Buenos Aires y mientras el Gobierno analiza extender el aislamiento social, preventivo y obligatorio a raíz del avance del coronavirus en el AMBA, vecinos de Recoleta salieron a bailar a la calle.

El hecho ocurrió anoche en Arenales entre Juncal y Talcahuano, donde el DJ Pato Zambrano volvió a pasar música para sus vecinos, aunque esta vez tuvo público fuera de su edificio. Rápidamente, las imágenes se viralizaron en las redes sociales.

Según las imágenes difundidas, un grupo gente bailó al ritmo de "Ciudad mágica", una de las canciones más exitosas de Tan Biónica, la banda que lideraba Chano Charpentier.

La música provenía desde uno de los balcones que da a la calle. Además, se instalaron luces de colores que caían sobre los transeúntes y los autos estacionados.

El responsable del extraño espectáculo fue el DJ "Pato" Zambrano quien ya protagonizó otros hechos llamativos durante la cuarentena. Cada fin de semana, Zambrano abría las puertas de su departamento y reproducía música por el barrio.



Este domingo, en la ciudad de Buenos Aires fueron confirmados 558 casos positivos de coronavirus y la cifra total llegó a 14.707. En tanto, el total de fallecidos trepó a 298.