Atacan en EEUU estatua de Cristobal Colón en manifestaciones contra el racismo

Donald Trump, REUTERS

Donald Trump cumplió 74 años con paso poco firme: sus problemas de salud volvieron a estar en boca de todos tras aparecer en unas imágenes con dificultades para bajar una rampa en West Point.

Tal fue el revuelo que Trump se justificó a través de Twitter al decir que la rampa era muy empinada, resbaladiza y no tenía baranda. Su preocupación, asegura, era no caer para que no se burlaran de él los generadores de noticias falsas. Y defiende su carrera final, ese impulso del que habla.

The ramp that I descended after my West Point Commencement speech was very long & steep, had no handrail and, most importantly, was very slippery. The last thing I was going to do is “fall” for the Fake News to have fun with. Final ten feet I ran down to level ground. Momentum!