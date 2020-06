Coronavirus: Europa reabre fronteras, comercios y escuelas tras dejar atrás lo peor

Coronavirus en Europa, REUTERS.

Los principales países de Europa inician una fase de integración, caída de barreras fronterizas, reaperturas de comercios y paulatino retorno a clases que pareciera ser la vuelta de página al doloroso y desastroso padecimiento de la pandemia del nuevo coronavirus, un capítulo en la historia que en el viejo continente provocó cientos de miles de muertes y millones de pérdidas de puestos de trabajo.

El panorama europeo sobresalió este domingo con una agenda positiva frente al avance imparable del virus en Asia y América, que según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) volvió a marcar una cifra récord de casos en las últimas 24 horas, con más de 142.000, mientras el acumulado global ascendía a 7,69 millones.

Los fallecidos sumaban 427.630, de los que 4.925 se reportaron en la última jornada.

Irán se sumó este domingo a India y Rusia con gravosos registros de muertes (en el caso del país persa, 107 en el último día), mientras en Sudamérica Chile, Perú y Brasil mantenían altas cifras de contagios y fallecimientos, con Estados Unidos fluctuante entre los índices positivos que desde hace varios días exhibe Nueva York, y un crecimiento sostenido de decesos y contagios en Florida.

Brasil, segundo país más castigado por la pandemia, reportó un total de 43.332 muertes, con 612 nuevas en el último día, mientras los casos confirmados llegan a 867.624, informó el gobierno.

En Chile, el Ministerio de Salud, encabezado por primera vez por Enrique Paris, informó que en las últimas 24 horas se produjeron 6.938 nuevos contagios y 222 muertes, cifras que elevaron el total de fallecidos a 3.323 y el de contagiados a 174.293.

Perú contabilizaba este domingo 229.736 casos confirmados (4.601 en las últimas 24 horas), de los cuales 6.688 murieron (190 en las últimas 48 horas), informó esta tarde el Ministerio de Salud.

España abrirá sus fronteras a los países de la Unión Europea (UE) el domingo próximo, nueve días antes de lo previsto, anunció hoy el presidente Pedro Sánchez, quien recordó que a partir de entonces desaparecerá también la obligación de cuarentena para los viajeros.

España lleva registrados 243.928 casos (48 nuevos) y 27.136 muertos, según la OMS.

Alemania, en tanto, abrirá sus fronteras con el resto de la UE a partir de mañana mediante la eliminación de los controles fronterizos instaurados hace tres meses.

Aunque las restricciones se habían ido levantando progresivamente en las últimas semanas, los controles se mantenían en las fronteras terrestres con Austria, Francia, Suiza y Dinamarca, aunque en algunas de ellas ya sin carácter sistemático.

En el caso de los controles aeroportuarios, a partir de la medianoche quedarán eliminados para los países para los que aun existían (Austria, Francia, Suiza, Dinamarca e Italia), confirmó el vocero del Ministerio alemán del Interior, Markus Lammert, citado por la agencia EFE.

El levantamiento general de las restricciones significa que a partir de ahora ya no será necesario acreditar una razón de peso para acceder a Alemania y que, junto con objetivos como el turismo y las visitas, será posible por ejemplo cruzar la frontera desde el país vecino para realizar compras.

GENTILEZA EURONEWS.

Alemania acumulaba 8.787 muertes sobre 186.269 casos (247 en las últimas 24 horas).

En la misma dirección de impulsar reaperturas luego de largos meses de confinamiento, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este domingo que los colegios del país deberán prepararse para recibir a partir del lunes 22 a "todos los alumnos de manera obligatoria y en condiciones normales" hasta el final del curso.

En un discurso a la nación, Macron dijo que mañana Francia "pasa la página del primer acto" de la lucha contra el coronavirus, y que para ello hay que acelerar el retorno a la normalidad y reactivar la economía.

Por lo tanto, desde mañana también abrirán con normalidad los bares y restaurantes de la región de París -hasta ahora sólo podían hacerlo las terrazas- y volverán a ser autorizadas las visitas a las residencias de ancianos.

Francia sumó en las últimas 24 horas 393 casos para un total de 193.745, con 29.398 fallecidos (24 nuevos).

En el mismo sentido, y con una baja en las cifras de muertos, el Reino Unido avanzará mañana en la reapertura de comercios y vuelta a clase de algunas escuelas secundarias.

Tras el golpe que recibió la economía británica a raíz de las medidas para contener la pandemia, el primer ministro Boris Johnson intenta reactivar al país, por lo que instó a los británicos a salir a "comprar con confianza" frente a la reapertura de todos los comercios.

También mañana algunos alumnos de escuela secundaria retomarán las clases y se unirán a los de primaria que volvieron a clase a principios de mes.

El Reino Unido contabilizaba 41.698 muertes por coronavirus tras sumar 36 fallecidos en las últimas 24 horas, y 295.889 casos positivos, 1.514 en el último día, según datos divulgados hoy por el Ministerio de Salud.

Italia también comenzará desde mañana su fase tres de la relajación de restricciones con la reapertura de los lugares de ocio como cines, teatros, conciertos y salas de celebración de bodas, con algunas diferencias entre regiones.

Italia registró 44 muertos por Covid-19 y 338 nuevos contagiados en las últimas 24 horas, según el último balance publicado por Protección Civil.

Se trata del número más bajo de fallecidos desde el pasado 7 de marzo, mientras se mantiene la cantidad de contagios de los últimos días, que no consiguen bajar de los 300.

El número total de fallecidos en el país desde que comenzó la emergencia el 21 de febrero es de 34.345 y el de contagios totales, de 236.989.

Lisboa se sumará mañana a la "nueva normalidad" que ya se inició en el resto de Portugal.

La capital abrirá sus centros comerciales y los restaurantes que deberán limitar su capacidad al 50%, de la misma manera que ya ocurre en el resto del país.

Portugal tuvo 283 nuevos contagios para un total de 36.463 y 1.512 muertes.