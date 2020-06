Coronavirus en Perú: la economía se hunde y las cifras se acercan a Italia y España

Coronavirus en Perú, REUTERS.

Perú, el octavo país con más casos confirmados de Covid-19 en todo el mundo, iniciará mañana una nueva etapa de reapertura de sus actividades económicas pese al sostenido aumento de los contagios en los últimos días.

Desde mañana, los conglomerados fabriles y comerciales podrán trabajar a puertas cerradas y vender sus productos por vía electrónica y entrega a domicilio, según una resolución del Ministerio de la Producción publicada hoy en el diario oficial El Peruano.

La norma aclara que las empresas podrán reanudar el trabajo en esas condiciones solo una vez que hayan registrado sus protocolos sanitarios ante el Ministerio de Salud y que las autoridades locales supervisarán el funcionamiento adecuado de aquéllas.

Esa franquicia regirá en todo el país excepto en los departamentos Ica, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Tumbes y Ucayali, y tres provincias del departamento Áncash, precisa la resolución.

“Cumpliendo responsablemente con las indicaciones podemos reiniciar” las actividades económicas, afirmó el presidente Martín Vizcarra de visita en Piura, una de las regiones más afectadas por la pandemia.

GENTILEZA EURONEWS.

Vizcarra anticipó que esta semana anunciará nuevas medidas de combate a la Covid-19, mientras el decano del Colegio Médico, Miguel Palacios, se quejó por la cantidad de profesionales sanitarios contagiados y afirmó que “ahora es momento de una reforma completa del sistema” de salud peruano, según la radio RPP.

En tanto, la catedral de Lima amaneció hoy revestida por más de 5.000 fotografías de personas fallecidas por coronavirus, a quienes se rindió homenaje en una misa celebrada por el arzobispo Carlos Castillo, informó la agencia de noticias Andina.

Perú contabilizaba 229.736 casos confirmados de coronavirus (4.601 en las últimas 24 horas), de los cuales 6.688 personas murieron (190 en las últimas 48 horas), informó esta tarde el Ministerio de Salud.