Desconsolado llanto de Samantha en Bake Off por un bizcochuelo quemado: "Me quiero ir"

Samantha en crisis.

Samanta llegó a la semifinal de "Bake Off, el gran pastelero" con grandes posibilidades de convertirse en la ganadora aunque en el momento de la segunda y tercera prueba de esta etapa se quebró en llanto por la impotencia de no saber cómo solucionar dos situaciones límite.

Todo ocurrió en el desafío técnico del "petit gateau" donde la joven se vio superada por varios inconvenientes: se le cortaba la crema, no se congelaba una preparación, y se sobrepasó con los ingredientes.

Esto ocasionó que perdiera la noción de lo que tenía que hacer y Paula Chaves tuvo que acercarse a animarla. "Frena un segundo. Respirá hondo. Mirá adonde tengas que mirar, juntá energía, organizate y terminá bien", le dijo conductora.

Sin embargo, a Samanta no le fue del todo bien en ese desafío y por eso, cuando se le quemó el bizcochuelo en la siguiente prueba, se desbordó. "¡Me quiero ir!", dijo entre lágrimas mientras Agus la contenía y la ofrecía ingredientes para hacer otra preparación.

GENTILEZA TELEFE.

Finalmente, la jurado logró que la joven recapacitara y pudiera continuar con la elaboración de su torta. A pesar del inconveniente, el jurado dijo que las cuatro tortas fueron impecables.

Sobre el final, el jurado salvó a los cuatro participantes quienes tendrán una nueva oportunidad para lucirse la próxima semana.