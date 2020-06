La salud de Carlos Menem: su médico dijo que pasó "una buena noche" y "está mejorando"

Carlos Menem, AGENCIA NA

Carlos Saúl Menem está internado desde este sábado a la noche en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT) por una "neumonía severa": los test de coronavirus dieron negativos.

El director de Cardiología del centro de salud, Luis de la Fuente, aseguró que "está en terapia intensiva, pero se encuentra bien" y aclaró que "no está intubado".

El especialista contó que Menem ingresó a las 20 a la clínica porque "estaba con tos y falta de aire", que se le hizo una tomografía computada, entre otros estudios, y arrojó que tenía una neumonía que le afecta el pulmón derecho. "Se lo está tratando con antibióticos", detalló.

En relación a la posibilidad de que el senador por La Rioja tenga COVID-19, el médico aclaró que los dos hisopados dieron negativo pero que van a seguir haciéndole estudios para estar seguros de que "el virus no ataque".

"Ayer se dijeron cosas que me sorprendieron, como que estaba intubado, en ningún momento estuvo intubado", destacó el cardiólogo y resaltó lo bien que está contando una anécdota. "Zulemita (hija del expresidente) me dijo que quería hablar conmigo, me acerqué y él me preguntó si seguía casado con mi señora, le dije que sí y habló con ella", relató el doctor.

El ex mandatario, que el próximo 2 de julio cumplirá 90 años, se encuentra estable pero el especialista advirtió que "tiene que cuidarse de su diabetes". Respecto a la parte cardíaca, aseguró que "está todo bien, con ritmo normal".

Al enterarse de su internación, el presidente Alberto Fernández envió a su médico personal para que vaya a saludarlo personalmente y revise lo que se le está haciendo, contó de la Fuente.

Por el momento, Menem se va a quedar internado en terapia intensiva, donde se le seguirán realizando los cultivos y estudios necesarios, y continuará con su tratamiento. En 48 horas, se lo volverá a controlar con una nueva prueba para coronavirus, adelantó el médico que está a cargo de su atención.

Al ser consultado por los riesgos que podría correr el ex presidente, De la Fuente explicó que la neumonía "podría pasar al otro pulmón". Pero remarcó que por ahora no hubo problemas y que esperan no tenerlos. "Se lo está tratando para eso", señaló.