Detienen a principal sospechoso por crimen de jubilado en Palermo: estaba a punto de fugarse

Un hombre de 92 años fue encontrado hoy asesinado a golpes en un departamento del barrio porteño de Palermo, donde se había iniciado un incendio, y la principal hipótesis del crimen es que se produjo en el marco del robo de una importante suma de dinero. El principal sospechoso, su cuidador, fue detenido en General Rodríguez con un bolso a punto de escapar.



El crimen se produjo en un edificio situado en Fray Justo Santa María de Oro al 2.700, de esa zona del norte de la Ciudad, y la víctima fue identificada como Horacio Decúrgez.

El hecho se descubrió cuando el encargado del edificio notó que salía humo de uno de los departamentos del quinto piso del edificio.



Cuando bomberos de la Ciudad acudieron al lugar controlaron el siniestro y descubrieron en el interior del departamento el cuero de Decúrgez con signos de que recibió varios golpes en el rostro, informaron fuentes policiales.



En el domicilio, además, se encontró una caja de seguridad aparentemente violentada.

Según trascendió, allegados a la víctima indicaron que el hombre tenía en su departamento entre 300 mil y 400 mil pesos, que habrían desaparecido.