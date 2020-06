Coronavirus en la India: restauran confinamiento en la ciudad de Chennai

Coronavirus en Reino Unido, REUTERS.

Con una baja en las cifras de muertos por coronavirus, el Reino Unido se prepara mañana para la reapertura de comercios y vuelta a clase de algunas escuelas secundarias en el contexto de una economía golpeada por la pandemia, que deja hasta ahora más de 41.000 muertes y casi 300.000 infectados.

Las cifras fueron difundidas por el Ministerio de Salud, un día antes que el gobierno conservador continúe mañana con el levantamiento de restricciones, como la apertura de comercios que venden productos no esenciales y que deberán cumplir con las medidas de seguridad como la distancia social de dos metros, informó la agencia de noticias EFE.

También este lunes, algunos alumnos de escuela secundaria retomarán las clases y se unirán a los de primaria que volvieron a clase a principios de mes.

Tras el golpe que recibió la economía británica a raíz de las medidas para contener a la pandemia, el primer ministro Boris Johnson intenta reactivar al país, por lo que instó a los británicos a salir a "comprar con confianza".

El PBI británico sufrió un desplome en abril del 20,4%, una caída mensual récord.

GENTILEZA EURONEWS.

El premier manifestó que confía en un "gradual" retorno de la gente a los comercios, después de que las medidas de confinamiento establecidas a fines de marzo provocaran una caída sin precedentes de la actividad económica.

"Soy muy optimista sobre la apertura (de comercios) que se producirá mañana", señaló hoy Johnson, quien estuvo de visita en el centro comercial Westfield, al este de Londres.

Agregó que la reducción de casos del coronavirus permite tener "un margen de maniobra" para aliviar la regla de los dos metros, lo que, según algunos sectores, permitiría reactivar el turismo y la hotelería, así como de los bares y restaurantes.

El Ejecutivo recibe presiones de algunas empresas para relajar la distancia física entre las personas, establecida para evitar los contagios entre la población, consignó la agencia española.

En tanto, los comercios en Irlanda del Norte pueden continuar con su actividad, mientras que Escocia y Gales tienen su propia agenda para suavizar las restricciones y están a la espera de conocer detalles.

Reino Unido contabiliza actualmente 41.698 muertes por coronavirus tras sumar 36 fallecidos en las últimas 24 horas, y 295.889 casos positivos, 1.514 en el último día, según datos divulgados este domingo por el Ministerio de Salud.