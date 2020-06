VIDEO: nueva muerte de un hombre negro por la policía en Atlanta reaviva las protestas

Tensión racial. REUTERS.

Los manifestantes quemaron una unidad del restaurante Wendy's el sábado por la noche, donde la policía mató a tiros a un hombre negro mientras intentaba escapar de ser detenido, en otro incidente que se espera que aumente las tensiones en los Estados Unidos por cuestiones raciales y violencia policial.

Your browser does not support the video element.

VIDEO REUTERS.

Rayshard Brooks, de 27 años, fue baleado por la espalda por la policía luego de no pasar una prueba de alcoholemia y resistirse al arresto, informaron las autoridades de Georgia. El Buró de Investigaciones del estado indicó que el Departamento de Policía local le pidió que investigue el incidente en que murió Brooks, en un restaurante de la cadena Wendy's. Horas más tarde, y ante la nueva conmoción, la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, anunció la renuncia de la jefa de policía de la ciudad, Erika Shields.