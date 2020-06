La Corte Suprema de EE.UU. falló contra la discriminación de los trabajadores LGBT

Captura de video.

La estatua de Cristobal Colón fue derribada, decapitada y pintada de rojo sangre en Estados Unidos, siendo objeto del estallido social contra el racismo que sacude el país desde hace tres semanas.

El hecho ocurrió en el Capitolio de Minesota donde activistas liderados por miembros del Movimiento Indígena Americano ataron y derribaron una estatua de Colón, considerado un símbolo del genocidio indígena y del legado de esclavitud en Estados Unidos.

Dorene Day, una de las fundadoras del Movimiento Indígena, dijo: "Es algo muy poderoso que hayamos podido desmantelar la historia construída en este país. Las falsedades que se han dicho sobre Cristóbal Colón, sobre cómo vino aquí y hizo un buen trabajo. Todo eso son mentiras. El hecho de derribar su estatua, y que los indígenas hayan tenido algo que ver en ello, es algo muy poderoso para mí".

Además en Miami, tanto la estatua de Colón como la de Juan Ponce de León aparecieron con pintadas, entre ellas, una con el nombre de George Floyd, el afroamericano cuya muerte a manos de la policía desató las protestas.

Your browser does not support the video element.

GENTILEZA EURONEWS.

Vale recordar que la festividad del Día de Colón ha sido rebautizado en los últimos años como Día de los Pueblos Indígenas en 130 ciudades y ocho estados del país.