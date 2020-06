Coronavirus en Argentina: reportan 21 muertos y 1.208 nuevos casos en el día, hay 32.785 infectados

DJ Pato Zambrano, AGENCIA NA

El infectólogo Tomás Orduna, integrante del comité de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández, se refirió al baile de los vecinos de Recoleta mientras un DJ pasaba música como "un cachetazo a la conciencia".

También lo definió como una "ausencia absoluta de solidaridad", en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus.

"Salir a manifestarse como si fueran niños rebeldes me parece de una inconsciencia absoluta", remarcó Orduna en diálogo con AM 750.

Además, sostuvo que lo sucedido la noche del domingo en Recoleta da "una bronca brutal" y señaló que "nos indica que tenemos que estar vigilando".

"Tenemos que quedarnos en casa cuando no hay nada que hacer en la vía pública", concluyó el infectólogo.

El video de Patricio "Pato" Zambrano pasando música desde el balcón de su departamento se viralizó en las redes. Sin embargo, el DJ dijo que no incita a que la gente salga y aseguró que es "una de las personas más respetuosa de la cuarentena".