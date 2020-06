Alarma en el tenis: temor por posible contagio de coronavirus de Novak Djokovic

Novak Djokovic en exhibición en Serbia, REUTERS

El serbio Novak Djokovic, número 1 del ranking mundial de tenis, podría estar contagiado de coronavirus debido a que el viernes pasado participó de un evento social en el que estuvo su compatriota Niko Jankovic, jugador del básquetbol Partizan de Belgrado, quien dio positivo de Covid-19.

Jankovic está afectado por la Covid-19 y la confirmación de sus análisis se dieron ayer, 48 horas después de un encuentro que mantuvo con el tenista

El ala pivote, de 26 años y 2,06 metros de altura, está aislado, mientras que el resto de sus compañeros de equipo "serán testeados de inmediato", según reportó el diario Marca de España.

Jankovic compartió un evento social en Belgrado junto a "Nole" en el denominado Adria Tennis Tour, certamen tenístico de exhibición que congregó a más de 15.000 espectadores que no respetaron distanciamiento social y tampoco utilizaron barbijos.

Tras la noticia del positivo de Jankovic, "Nole" debió cancelar su gira solidaria, dado que las autoridades de Montenegro informaron que su país no acogerá la segunda parte del Adria Tennis Tour, a pesar de haber levantado las restricciones de entrada desde muchos países.

Montenegro, que se declaró libre de coronavirus, exige a los ciudadanos y procedentes de Serbia pasar dos semanas en cuarentena antes de arribar a destino.

En este sentido, Djordje Djokovic, hermano del tenista y director del torneo, indicó que se trata "de una barrera insuperable" que impide el viaje del personal que trabaja en la competición.

Serbia registra momentáneamente 12.367 casos de contagio de Covid-19, con 255 personas fallecidas, según el último reporte oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS).