Por el coronavirus, PBI de Perú se desploma 40% interanual en abril

Coronavirus en Perú, REUTERS.

El gobierno de Perú anunció un plan de inversiones para la segunda parte del año con el objetivo de crear un millón de empleos nuevos y frenar el derrumbe económico que sufre el país, mientras las autoridades no logran controlar la curva ascendente de infectados y muertos por coronavirus.

Las autoridades de Salud informaron hoy que los casos confirmados ya suman un total de casi 233.000 -el segundo peor brote de América Latina, después de Brasil- y los fallecidos, cerca de 6.700, según el diario local El Comercio.

Perú fue uno de los primeros países de la región en instalar una estricta cuarentena a nivel nacional, pero en paralelo no garantizó que los trabajadores esenciales -del sistema de salud, fuerzas de seguridad y responsables por la logística de alimentos- estén protegidos y no sean vectores de un brote que, finalmente, terminó socavando los esfuerzos de aislamiento social.

Además, fue uno de los países latinoamericanos que más dinero destinó a ayudas individuales para paliar el freno económico nacional. Sin embargo, debido al enorme sector informal de su economía no logró evitar un derrumbe.

El gobierno informó hoy que en abril pasado la actividad económica registró una caída interanual de más del 40%, su peor caída histórica.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, sólo en la región metropolitana de Lima, la capital, se perdieron 2,3 millones de empleos formales entre marzo y el mes pasado, lo que representa una reducción de más del 47% de la población ocupada registrada en esa zona a fines de 2019.

Por eso, aunque ni la transmisión del virus ni los fallecimientos aflojan en el país, el gobierno prometió un plan masivo de inversiones para el segundo semestre, que demandará, obligatoriamente, una mayor reapertura de la economía que la que existe hoy.

"Hemos planteado una serie de inversiones que van a ser aprobadas el miércoles en Consejo de Ministros, a través de un decreto de urgencia, para que se den en el más corto plazo posible y puedan reflejarse en el segundo semestre de 2020”, anunció el presidente Martín Vizcarra, en una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial.

Las inversiones estarán dirigidas a cuatro sectores: Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Agricultura y reforzar el programa Trabaja Perú, que ya existía para crear empleos temporales.

“A través de este programa vamos a lograr que un millón de nuevos peruanos accedan a trabajos dignos y podamos, junto con ellos, mejorar la calidad de vida de la población de todas las regiones”, aseguró Vizcarra, dejando abierta la puerta a que estos nuevos trabajadores no sean de tiempo completo, como muchos de los que fueron destruidos con la parálisis económica de los últimos meses.

Además, el mandatario anunció que, pese a que la cuarentena sigue en vigor, durante esta semana se permitirá la apertura de los grandes centros comerciales y conglomerados, informó la agencia de noticias EFE.

Vizcarra aclaró que aún falta "ultimar detalles" para que se puedan cumplir "protocolos" que permitan el acceso seguro a los centros comerciales: "Es el equilibrio de reiniciar la economía, pero con cuidado del contagio, y eso depende de todos, no de las normas solamente."