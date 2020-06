VIDEO: ingresó a local sin barbijo y le tosió en la cara a clienta que le pedía que use uno

Foto, captura del momento.

Un desgradable y lamentable hecho sucedió en Nueva York, epicentro de la pandemia de coronavirus cuando una mujer ingresó a un local sin barbijo y terminó tosiéndole a otra clienta.

El hecho ocurrió en el local New York City Bagel Coffee House , en Broadway y la calle 30 y todo quedó grabado en un video que se viralizó por redes.

En el video se observa a una mujer que había ingresado sin barbijo al lugar y en ese momento comenzó a toser y al verla, otra clienta le dijo a uno de los empleados del lugar que la señora estaba poniendo en riesgo a todos con su cara descubierta.

La mujer que tosió escuchó lo que se decía y furiosa primero le gritó a la otra clienta: "¡Decímelo en la cara!". Tiempo después agarró su bolso, caminó hacia ella y empezó a toser a centímetros de su rostro.

La escena quedó grabada por otra persona también presente en la panadería, y las imágenes rápidamente se volvieron virales.