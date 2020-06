“Canchera”, Sofía “Jujuy” Jiménez regresó a TikTok con un baile muy sexy

"Jujuy" Jiménez.

Sofía “Jujuy” Jiménez se ha vuelto muy activa en redes sociales desde que el Gobierno decretó la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus. Con videos y fotos mostrando su lado más sexy divierte a sus miles de seguidores.

La modelo aprovechó el feriado del lunes para anunciar con un sensual y divertido baile que volvió a TikTok.

“De canchera al tío cosa en un segundo. Chocha que recupere mi TikTok, feliz feriado gente liiinda!”, comentó en la publicación donde se la ve bailando con un look descontracturado y una camisa a cuadros con lentes muy cancheros.

Hace poco la conductora levantó temperatura con una serie de imágenes tomándose un baño que dio que hablar.

“Y tuve ganas de sumergirme en la quietud, aunque sea por un rato! Ese instante sᴀɢʀᴀᴅᴏ”, comentó en la publicación.