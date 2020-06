Los Oscar 2021 postergados por la pandemia mundial de coronavirus

El día de Star Wars.

Este es un día muy esperado y especial en el año para los millones de fanáticos de Star Wars alrededor del planeta (y la galaxia). Y es que desde hace casi nueve años cada 4 de mayo se celebra a esta increíble saga del cine que por más de 40 años cautivó a generaciones enteras y cultivado una de las bases de fanáticos más importantes en la historia del séptimo arte.

Sin embargo, hay gente que no sabe porqué se festeja hoy el Día de Star Wars, por lo que nunca está de más viajar un poco en el pasado para aclarar la duda.

Algunos piensan que el 4 de mayo conmemora el estreno de la primera película de la franquicia: Una nueva esperanza, sin embargo, no se trata de esto, ya que la cinta llegó a cartelera el 25 de mayo del 1977. El origen de la celebración en realidad ni siquiera tiene que ver con una frase creada por grupos de seguidores de Star Wars, sino que tiene su comienzo en un mensaje de felicitación político.

Era el 4 mayo de 1979 y en Reino Unido Margaret Thatcher se convirtió en la Primer Ministro, por lo que el Partido Conservador la felicitó mediante una página del diario británico London Evening News. En la nota se podía leer, entre otras cosas, un juego de palabras alusivo a la fecha y a Star Wars: “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations.”

Se trata de una variante de la reconocida frase: “May the force be with you” (“Que la fuerza te acompañe”) y ya que en inglés 4 de mayo (May the 4th) suena muy parecido, la referencia se hace evidente.

4 de mayo, día de Star Wars.

De todos modos, no fue desde la década de los '70 que se celebra el Día de Star Wars, sino que el festejo se remonta recién al 2011, cuando el festival Toronto Underground Cinema decidió traer a la época contemporánea la frase: “May the 4th Be With You” y en su programación decidieron pasara la saga completa.

Desde ese instante los fans de Star Wars no se olvidaron del juego de palabras y es por ello que en la actualidad el 4 de mayo es el día elegido para conmemorar a la franquicia, ya sea con publicaciones en redes sociales, con disfraces de los personajes, viendo las películas o como mejor te acomode.