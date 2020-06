Rosario violenta: acribillan a hombre en la puerta de su casa mientras limpiaba la vereda

Un hombre de 38 años fue detenido hoy como presunto responsable del asesinato del anciano de 92, que fue encontrado asesinado en su departamento del barrio porteño de Palermo, al que estaba encargado de ciudar.



El sospechoso fue atrapado en un domicilio del partido bonaerense de General Rodríguez, a unos 50 kilómetros al oeste de la Capital Federal, en un operativo conjunto que fue llevado a cabo por efectivos de la Policía de la Ciudad y de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local, informaron fuentes policiales. Tenía preparado un bolso para fugarse.

Al detenido se lo acusa del asesinato de Horacio Decúrguez, el hombre que fue encontrado muerto en la madrugada de este domingo en el interior de su departamento incendiado, ubicado en un edificio situado en Santa María de Oro al 2.700, indicaron voceros policiales.



El hecho se descubrió en horas de la madrugada del lunes cuando el encargado del edificio notó que salía humo de uno de los departamentos del quinto piso del edificio.



Cuando bomberos de la Ciudad acudieron al lugar controlaron el siniestro y descubrieron en el interior del departamento el cuero de Decúrguez con signos de que recibió varios golpes en el rostro, aunque después se comprobó que había sido estrangulado.



En el domicilio, además, se encontró una caja de seguridad aparentemente violentada. Según trascendió, allegados a la víctima indicaron que el hombre tenía en su departamento entre 300 mil y 400 mil pesos, que habrían desaparecido y por el momento no se había informado sobre el hallazgo del supuesto botín.



Una vecina del edificio contó que se pudo comprobar que el cuidador detenido, quien estaba a cargo del turno nocturno, se retiró del departamento a las 3:30, cuando debió hacerlo a las 8:00.



Por otra parte, se supo que un allegado al sospechoso admitió que el hombre lo contactó y le confesó que había golpeado hasta matarlo al anciano, porque éste lo había agredido.



El hombre asesinado era también cuidado por una mujer, en el horario diurno, y había sido internado semanas atrás por un cuadro de neumonía, que hizo que se le aplicara el protocolo por Covid-19, aunque dio negativo.