Gastronómicos rompen la cuarentena en Mar del Plata con protesta de “Restaurante a cielo abierto”

Protesta de gastronómicos en Mar del Plata, cuarentena.

La pandemia de coronavirus golpeó duramente a la economía mundial y a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país a raíz del aislamiento preventivo y obligatorio que rige en Argentina desde mediados de marzo. Uno de los sectores más afectados es el sector gastronómico.

En Mar del Plata, representantes del mismo decidieron manifestarse en las calles: trabajadores y empresarios del sector montaron un restaurante a cielo abierto frente al palacio municipal, sin respetar el distanciamiento social, que incluyó bombas de estruendo, bombos y aplausos reclamando la reapertura de la actividad ya que muchos locales se encuentran en serios riesgos de cerrar.

Manifestantes llevaron mesas, sillas y utensilios para armar una mesa a cielo abierto como si se tratara de una jornada en su local con plato, vasos, tenedores, cuchillos y panera. Si el sector reabre, uno de los protocolos a seguir es justamente ese: que las mesas de comensales se ubiquen fuera del establecimiento.

El presidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Mar del Plata, Avedis Sahakian, reiteró que la situación “es alarmante” con más de 30 mil familias en riesgo de perder su puesto laboral.

“Estamos pidiendo la apertura de nuestros locales. La Municipalidad está de acuerdo y es necesario por la cantidad de gente involucrada”, expresó.

Mar del Plata es una de las ciudades que se encuentra en fase 4 de la cuarentena, la misma no contempla la apertura de restaurantes y según las declaraciones del jefe de Gabinete de la Provincia, no hay planes para reabrirla.