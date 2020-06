Twitter prueba una nueva función para que los usuarios lean los articulos antes de retuitearlos

Twitter y una nueva función. REUTERS

TWITTER prueba una nueva función para que los usuarios lean los artículos antes de retuitearlos.

La RED SOCIAL quiere asegurarse de que sus usuarios estén bien informados antes de compartir enlaces a artículos.

Esta nueva característica se está probando en dispositivos ANDROID.

"Compartir un artículo puede provocar una conversación, por lo que es posible que desees leerlo antes de tuitearlo", escribieron en la página de soporte de Twitter. Se trata de una prueba de la empresa para evitar la circulación de información errónea.