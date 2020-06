¿Cómo es FaceApp, la app que permite cambiar de género?

Playstation 5.

Sony finalmente le mostró al mundo su nueva consola: la PlayStation 5. Y para sorpresa de algunos, no habrá una sola versión, sino dos. La primera es la estándar con lector de discos, mientras que la segunda sin ranura para juegos físicos, llamada “Digital Edition” o “Edición Digital”. Por el lado de las novedades estéticas, destacan el color y su verticalidad.

Sony Interactive Entertainment pospuso su evento presentación de los primeros juegos y la consola una semana, pero la espera valió la pena. Aunque aún falta lo más importante (precio y fecha de salida), PlayStation mostró el aspecto físico de la consola y una larga lista de títulos que llegarán con la nueva generación. Con el diseño revelado se confirma que será de color principalmente blanco con partes en negro, detalles iluminados en azul, un aspecto futurista y vértices redondeados. Ah y tendrá dos versiones.

Por un lado, la PS5 contará con un modelo estándar: lector de discos y formato físico tradicional. El segundo, llamado Playstation 5 Digital Edition, no vendrá con ranura para físicos, por lo que será completamente digital y hasta más estilizada. Independientemente del modelo, y como ya es tradición de Sony, las consolas vendrán originalmente con un control DualSense que ya hemos mostrado en publicaciones anteriores.

En la descripción del video en YouTube, Sony explicó: “La experiencia jugable de PS5 será la misma en ambos modelos, así que la elección es todo tuya. Aunque haya algunas diferencias menores en el aspecto de cada modelo, para el diseño general quisimos hacer una consola que fuera recia, impactante, y diferente a lo visto en cualquier generación anterior de PlayStation”.

Videojuegos de PS5.

En una de las imágenes reveladas de la consola, Sony también presentó la familia de periféricos: una cámara HD; unos auriculares con tecnología Pulseo para disfrutar del audio 3D inmersivo que ya anticiparon meses atrás; y un control remoto para utilizar la consola como media center en una declaración de estrategia por competir por tu tiempo, no solo por tus horas de juego. También un cargador de joysticks.

Pero todavía falta. El lanzamiento de la PS5 está previsto para fin de año (así los refleja su sitio oficial), pero en un 2020 complicado por la pandemia y la crisis económica global posterior, todavía sigue siendo una incógnita. También el precio, pero algunos rumores indican que podría estar entre los 450 hasta 680 dólares el modelo de 2 terabytes de almacenamiento. Por las mismas razones antes mencionadas, Sony todavía no liberó el valor oficial, pero está claro que es una carrera que disfruta, ya que en la otra vereda está Microsoft, que tampoco reveló el precio de su próxima consola.