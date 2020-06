El Dólar Blue retrocedió y cerró este martes a $125

Dólares. Reuters.

El dólar blue retrocedió este jueves $ 1 y se colocó sobre el cierre de la jornada en $ 123. El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) avanzó a $ 72,34, lo que llevó al dólar "solidario" por encima de los $ 94 a $ 94.04.

Durante la rueda la autoridad monetaria compró u$s 104 millones que se agregaron a los u$s 100 millones del miércoles. De esta manera, la entidad suma un saldo positivo por u$s 900 millones desde la última rueda de mayo, cuando se instauraron las nuevas restricciones a la compra de divisas.

El dólar mayorista cerró la jornada con una suba de 5 centavos y se colocó en los $ 69,31, precio al que el Banco Central colocó la postura por u$s 50 millones que mantiene en el MULC.

El volumen operado en el segmento contado fue de u$s 216,856 millones, con u$s 65 millones registrados en el sector de futuros MAE.