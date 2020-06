Coronavirus en Argentina: detectaron 33 nuevos infectados en Villa Fiorito

El Dr. Claudio Santa María habla de la preocupación en los contagios.

El Dr. Carlos Santa María dialogó con Canal 26 sobre los riesgos actuales de coronavirus en Argentina. Los casos van en aumento, y la preocupación es grande en nuestro país.

El doctor reconoció que "Este no es el pico, solo estamos subiendo la curva y lo que viene es más grande".

En cuanto al nivel de protección para asistir a los lugares donde hay personas, Santamaria recomienda: "Hay que usar barbijo, máscara facial y la distancia de 2 metros sumado al lavado de manos y desinfección de los lugares".

"Acá será una cuarentena mucho más extensa que en otros países...Es un virus muy contagioso" asegura el doctor en ciencias de la salud.

Santamaria habla que "La circulación viral en AMBA está siendo más importante...Tenemos un índice bajo de recuperados".

Aquí el video.