María Eugenia Vidal dio positivo de coronavirus

María Eugenia Vidal

La ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, dio positivo por coronavirus, aunque hasta el momento es asintomática.

Vidal mantuvo en estos días un almuerzo en la sede del Gobierno porteño con el titular del Ejecutivo de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, el senador de Juntos por el Cambio Martín Lousteau y el ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó.

Todos ellos se realizarán en las próximas horas un hisopado para determinar si se contagiaron coronavirus, pero mientras tanto quedarán automáticamente en cuarentena para cumplir con el protocolo sanitario, confirmaron fuentes cercanas a la Ciudad.

En tanto, se desconoce si esos políticos mantuvieron luego contacto con otros pares o sus familiares, ya que de ser así también deberán ser sometidos a los test correspondientes y quedar aislados durante 14 días.

Quiero contarles que hace un par de horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Agradezco a todos los que me escriben con preocupación. Estoy bien, cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes. Cuídense y cuiden a sus familias. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) June 17, 2020

Por su parte, el periodista Enrique Sacco también se realizó un hisopado al enterarse de que su pareja dio positivo por Covid-19.

Vidal se sometió a un hisopado que dio positivo luego de haber estado con el diputado bonaerense de la misma fuerza política, Alex Campbell, quien el martes fue confirmado por coronavirus.

A su vez, Campbell había informado que fue testeado por Covid-19 tras haberse reunido con dirigentes del entorno del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien desde el viernes pasado está internado a raíz de haberse contagiado con este virus y al menos cinco de sus funcionarios dieron positivo por coronavirus.

