Controles en el transporte público en el AMBA: ¿cómo es el operativo conjunto para reducir la circulación?

Controles en transporte público, AGENCIA NA

Los gobiernos nacional, bonaerense y porteño llevan adelante un operativo conjunto de control en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA) para que los usuarios tomen conciencia de la "necesidad" de trasladarse sólo cuando se trata de una actividad "esencial".

Para eso, la Nación coordinará los operativos junto a las policías Bonaerense y Metropolitana, además de las fuerzas nacionales Policía Federal y Gendarmería.

Hay más de 300 efectivos de Policía Federal y Gendarmería controlando las más de 64 estaciones de trenes del AMBA que concentran más del 80 por ciento de las personas que viajan, para que sólo viajen quienes tengan autorizaciones.

Noticias relacionadas

“Aquellas personas que son de trabajos no esenciales y que requiriese movilidad lamentablemente en esta instancia donde nos encontramos no pueden utilizar el transporte público, tienen que evitarlo y elegir una alternativa de movilidad individual y de no poder hacerlo deberían estar licenciados para realizar la tarea por no encontrar una alternativa para viajar”, señalaron desde la cartera de Transporte.

Un total de 1.565.230 usuarios utilizaron trenes, subtes y colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el fin de semana largo, 1.551.826 menos que en el mismo período antes del aislamiento, informó este martes el Ministerio de Transporte de la Nación.

Your browser does not support the video element.

Si se compara esa cifra con la del primer fin de semana de acatamiento al aislamiento obligatorio, representa un 65% más de usuarios que utilizaron el transporte público en comparación a los 316.118 pasajeros registrados en promedio el 21 y 22 de marzo.

Según el informe, el sábado 13 de junio utilizaron el transporte público 733.457 usuarios; el domingo 14 de junio 343.538 y el lunes feriado del 15 de junio, se registraron 488.235 pasajeros, lo que significa un promedio en AMBA de 521.743 usuarios diarios.

El viernes 12 de junio viajaron 1.154.295 de pasajeros -un 27%- lo que representa un 57% más de usuarios (418.990) que utilizaron el transporte público el primer viernes hábil de aislamiento obligatorio (735.305).

Las cifras son obtenidas a través de un relevamiento de datos enviado por el sistema SUBE.