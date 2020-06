Oscar González Oro criticó al gobierno de Alberto Fernández: “Me defraudaron en seis meses, un récord”

Oscar González Oro

Oscar González Oro realizó una dura crítica al gobierno de Alberto Fernández en su pase radial con Baby Etchecopar.

“Se perdió la oportunidad de volver mejor”, aseguró González Oro. Y dejó en claro que no se refería a su partido político, sino a él en lo personal.

“Le dije que me siento defraudado, siento que me mintieron a mí, no al país. A mí me mintieron. Me defraudaron en seis meses, un récord”, dijo el Negro. Y Baby le remarcó que eso era porque él les había dado “más bola” que los demás. “Le creíste más que el resto”, señaló Etchecopar con su estilo característico. Y González Oro le reconoció que “sí”.

Noticias relacionadas

“No me siento bien. En verdad, no me siento bien”, confesó entonces el Negro, decepcionado. Y Baby le aseguró: “Yo cuando te escuchaba pensaba: ‘¿Este hombre le cree todavía?' Pero escuchame una cosa: si se veía... ¿Sabés qué pasa? Yo creo que Alberto puede ser un gran tipo, pero si vos echás una gota de agua pura adentro del agua podrida, se transforma en agua podrida”. “Sí, señor. Sí, señor”, confirmó entonces González Oro, dándole la razón a su colega antes de cambiar el rumbo de la charla.

González Oro entrevistó al presidente meses atrás para su programa de radio y, en ese momento, Alberto aprovechó para hablar de la teoría del conductor: “El día que me esté quedando sin tinta, Cristina me va a alcanzar un cartucho”, dijo entonces el presidente, dejando en claro que era él quién tomaba las decisiones en el gobierno y que no existía ningún conflicto en ese sentido.