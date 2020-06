Coronavirus en el mundo, minuto a minuto: 444.200 muertos y 8.192.700 infectados

Coronavirus en España, REUTERS

España aprobó un fondo especial, el llamado fondo Covid-19, dotado con 16.000 millones de euros para paliar los efectos del coronavirus que gestionarán las regiones, sin necesidad de reembolso, para invertir en sanidad (9.000 millones de euros) y en educación (2.000 millones de euros).

El resto del dinero servirá para compensar a las Comunidades Autónomas, encargadas de la gestión de múltiples servicios, por la caída de ingresos causada por las medidas de confinamiento decretadas para evitar la propagación del virus.

Por otra parte, ultima medidas para relanzar el turismo, el sector de mayor peso en la economía del país.

"Recuperación con la calidad van de la mano, y por tanto, el sello de seguridad, es la mejor garantía de futuro para el sector, todo el mundo que venga que sepa que se va a sentir protegido en nuestro país, de la misma manera que las personas que convivimos actualmente en España, tenemos que tener la seguridad de que aquellos que vengan procedentes de otras zonas, también contarán con las medidas de seguridad oportunas", explicó la ministra portavoz del Gobierno español, María Jesús Montero.

España notificó este martes 76 nuevos contagios en las últimas 24 horas (respecto a los 40 del lunes), con 25 fallecidos más en las última semana.

Además, el Consejo de Ministros dio luz verde al plan para reimpulsar el sector del automóvil que está sumido en una profunda crisis.