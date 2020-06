Alfredo De Angeli: "Con Vicentin están cometiendo las mismas torpezas que en la 125"

Eduardo Duhalde junto a Alberto Fernández. Foto: Twitter.

Eduardo Duhalde, ex presidente de la Nación, se mostró muy crítico una vez más con el presidente Alberto Fernández debido a la decisión de expropiar la empresa Vicentin, una determinación a la que considera un “error garrafal", y expresó su malestar de que el Gobierno no convoque a la oposición para elaborar consensos.

“Hay que ser muy abierto en política. Este presidente tiene la costumbre que también la tenía el que se fue (en referencia a Mauricio Macri), y es la costumbre de cerrarse. Y así no se puede gobernar", dijo sobre la forma de conducir que está llevando adelante el jefe de Estado, después de meses de haber tenido buena sintonía.

Duhalde dijo que Alberto Fernández “ha tomado una decisión correcta” durante la pandemia cuando se rodeó de la “gente más capacitada" durante la pandemia, pero al mismo tiempo lamentó que cuando termine finalmente la emergencia deberá reunirse con “los que entienden de productividad”, es decir, la “comunidad productiva”, como los “empresarios, trabajadores y los bancos".

“Soy un defensor a ultranza de los empresarios argentinos. Pertenezco al movimiento obrero, nací en el movimiento obrero pero siempre he defendido al sector empresarial. No hay trabajadores sin empresas", subrayó. “Nuestro problema sigue siendo el mismo, no producimos. Es increíble, uno habla con economistas y no saben qué es una zona de crecimiento común", sostuvo Duhalde.

"He estado muy disconforme cuando en 2001 se decían cosas incomprensibles. ¿No será que el problema no era lo que debemos sino lo que producimos? Estábamos haciendo un maremoto en una palangana", recordó el ex mandatario". Y agregó: “Ahora están haciendo un maremoto en una pelopincho”.

En ese contexto, para Eduardo Duhalde la decisión de la expropiación de Vicentin “genera desconfianza en el sector empresarial” y eso “es muy difícil” para el escenario que se avecina.

“Expropiarlo es un disparate, en presente y futuro. En presente porque Argentina no tiene por qué hacerse cargo y poner dinero en eso porque lo necesitamos en otras cosas", indicó en diálogo con FM Millenium. “Los que se van a poner contentos son los acreedores externos, de alguna manera van a cobrar”, sostuvo.

Duhalde también manifestó su desacuerdo en que “no sé esté reuniendo un Consejo Económico y Social”, ya que “sin una coalición no se sale". Y cargó también por la falta de convocatoria a la oposición, la cual -definió- se “ha demostrado muy permeable y se portó realmente bien" cuando fue convocada cuando se decretó la emergencia del coronavirus, más allá de las “peleas estúpidas”.

“Uno no tiene que quejarse porque la oposición hace oposición, sino que hay que llamarlos permanentemente. Así se van construyendo los consensos”, opinó con malestar el ex presidente.

“Yo siento intendente municipal y teniendo 18 concejales municipales de 24, consultaba a los otros 6 para tomar medidas. A veces, alguno de los 6 eran los que tenían razón. La política es análisis, conversación, no ver al que piensa distinto como un enemigo”, culminó diciendo DuHALDE.