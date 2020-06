Pablo Alborán reveló en Instagram que es gay: “Necesito ser un poco más feliz”

Bob Esponja frente al espejo, sale del closet. REUTERS.

Nickelodeon dice que Bob Esponja pertenece a la comunidad LGBTQ+. El canal lanzó la noticia en una publicación en las redes sociales celebrando el Mes del Orgullo el 13 de junio.

Los fanáticos del espectáculo han cuestionado durante mucho tiempo la orientación de Bob Esponja.

El creador de 'Bob Esponja', Stephen Hillenburg y Nickelodeon, afirmaron anteriormente que el personaje era asexual.

En un tweet, Nickelodeon reveló a otros dos miembros de su familia LGBTQ+. Incluyen a Korra de 'Legend of Korra' y al actor Michael D. Cohen. El espectáculo derivado de 'Avatar' ya ha revelado la sexualidad de Korra. Cohen, quien interpreta a Schwoz Schwartz en la serie 'Henry Danger', es un hombre transgénero.

Fuente Nickelodeon, en Twitter / VIDEO REUTERS - WIBBITZ