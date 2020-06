VIDEO: a un camión le fallan los frenos y provoca un accidente en cadena mortal

Marina Balmasheva y su pareja e hijastro

Una reconocida influencer rusa reveló a través de las redes sociales que espera un hijo junto a su hijastro tras haberse divorciado hace algunas semanas de su ex pareja.

Se trata de Marina Balmasheva (35), quien estuvo casada con Alexey (45), durante una década.

Luego, la mujer se separó y volvió a rehacer su vida junto a Vladimir, el hijo de su ex pareja, unos 15 años menor que ella y con el que compartió varios años de su juventud.

"Ya me cansé de esconderme", escribió Balmasheva tres días atrás en su cuenta de Instagram, donde ya acumula más de 414 mil seguidores. "Sé que pasó poco tiempo, pero se los quiero contar", comentó. En ese posteo anunció que iban a casarse, a la vez que aseguró que "todo es posible en este mundo".

Your browser does not support the video element.

Por otro lado, la influencer grabó el momento exacto en el que su pareja se enteró que estaba esperando un hijo suyo y posteriormente lo compartió en la mencionada red social.

Las reacciones entre sus seguidores no tardaron en llegar. Hubo quienes opinaron que tener una relación con un chico al que ayudó a criar es inmoral, mientras que otros la felicitaron orgullosos.

Alexey señaló que la relación entre Marina y su hijastro comenzó antes del divorcio. La ex pareja de la influencer la acusó de "seducir" al joven. "Vladimir no es capaz de eso. No había tenido novia antes que ella".

Ofendido por la situación, el hombre le reveló a los medios que, al enterarse del amorío, él le exigió el divorcio. "La hubiera perdonado si él no fuera mi hijo", sostuvo.