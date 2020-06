¿Cuáles son los signos más exitosos del zodíaco?

Una imagen insólita, el alce en la pileta.

En medio de la cuarentena por el coronavirus, una familia salió al patio de su casa de Canadá y encontró a un alce nadando dentro de la piscina. No demoraron ni un instante y grabaron la insólita situación. Luego, llamaron a emergencias.

El suceso sucedió en una casa situada en la ciudad de Ottawa, capital de Canadá. De acuerdo a lo que contaron, un hombre quiso salir de su casa para tomar aire en el patio en medio del confinamiento y debió regresar a su vivienda a las corridas tras advertir la presencia de un enorme animal en su patio.

El hombre ingresó a su casa y llamó a todos sus familiares, quienes se concentraron en la ventana de la casa que da al patio y comenzaron a grabar la insólita escena de un alce nadando en piscina.

Si bien llamaron de inmediato a emergencias para pedir ayuda del Ministerio de Recursos Naturales, tardaron en llegar a la casa y no lograron detectar al animal, quien se cree que continúa merodeando en las inmediaciones del hogar.

Según lo dicho por periodistas locales, la familia sigue dentro del hogar y temen salir al patio ya que el alce, que pesa entre 700 y 800 libras, podría dañarlos gravemente.

Your browser does not support the video element.

Increíble pero real: un alce en la pileta.

En tanto, el video publicado por la familia en las redes sociales muestra cómo el alce disfruta bañándose en la piscina sin la menor preocupación. El archivo se volvió viral en las redes sociales en pocos minutos.