Quirós: "Volver a la fase 1 depende de lo que "hagamos en las próximas tres semanas"

Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad expresó este miércoles que si aumenta la curva de contagios en las próximas semanas pedirán a los vecinos "un mayor esfuerzo" para bajarla bruscamente y se regresará a una cuarentena más estricta.

El ministro de Salud porteño apuntó que "si la sociedad no puede hacer el esfuerzo y el AMBA toma una velocidad superior" de contagios de coronavirus, tendrán "que pedirle a la ciudadanía un mayor esfuerzo para bajar bruscamente la curva", en referencia a la posibilidad del regreso a una cuarentena más estricta en la Ciudad.

Así, el funcionario dijo que "tener de nuevo un nuevo período de fase 1 de cuarentena o no depende críticamente de lo que hagamos como gobierno y como ciudadanos en las próximas tres semanas".

"Venimos comunicando hace tiempo, en la Ciudad tenemos una curva epidémica que evoluciona a 1, o 1,13 y cada día que pasa tenemos más casos. En un momento corrió mas rápido en los barrios populares y la gente lo sintió distante, pero trabajamos con el programa DetectAr y logramos reducir la curva, que ahora está con un R debajo de 1", comentó el ministro porteño.

También, insistió en la necesidad de fortalecer el sistema de salud, dialogar con la población para que haga un esfuerzo mayor, sobre todo en este momento que todos tenemos problemas, e intensificar los testeos. "Para eso hemos activado el DetectAr en cinco barrios, mas los geriátricos y el sistema de salud", apuntó.

"Si la sociedad no puede hacer el esfuerzo y el AMBA toma una velocidad superior (de contagios), nosotros tendremos que pedirle a la ciudadanía un mayor esfuerzo para bajar bruscamente la curva. Pero si todos hacemos nuestro aporte, vamos a poder sobrellevar este momento", sostuvo el ministro.

Respecto de los testeos, Quirós señaló que hay que "ir orientando la búsqueda, más que masiva es activa o pasiva. Pasiva es que venga cuando sienten síntomas y activa es cuando uno va a los barrios a buscar los casos donde ya tenemos casos positivos".

"Si la ciudadanía decide que ya no tiene energía para sostener la cuarentena y que ya es lo mismo porque a mí no me va a pasar, entonces voy a un asado, a ver a los amigos o me junto con familias porque mis hijos extrañan a los compañeros de colegio, si eso va a ocurrir, no hay formato de testeo que se pueda sostener y no hay manera de evitar por delante una vuelta a la fase 1", dijo.

En tanto, insistió en que "nuestros datos hoy dicen que estamos con muchos casos, pero la progresión es lenta, y si la mejoramos o empeoramos, vamos a tener que volver para atrás, pero no queremos anticipar que va a pasar algo catastrófico para que la gente cumpla".

Finalmente, Quirós fue consultado por el testeo positivo de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien tiene coronavirus aunque es asintomática, y por el examen que se le realizó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que dio negativo.

En el caso de Vidal, comentó que "está muy bien" y dijo que se hizo el hisopado por prudencia porque "había estado con un contacto esporádico con dirigentes cercanos a Martín Insaurralde, el intendente de Lomas de Zamora".

"El viernes le recomendé que se distancie, que esperemos unos días para realizar el hisopado, lo hicimos y dio positivo. Ella tomó distanciamiento, vive sola en su departamento y es asintomática así que el riesgo de contagio es bajo", agregó.

Sobre el caso de Rodríguez Larreta, Quirós confirmó que la semana pasada hubo un almuerzo en la sede del gobierno porteño pero explicó que el examen se hizo por precaución: "Él no tiene categoría de contacto estrecho, por lo cual el riesgo es pequeño".