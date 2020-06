En mayo, una familia necesitó ingresos por $43.080 para no ser pobre

Coronavirus, compras.

Una familia tipo necesitó ingresos mensuales por $ 43.080 en mayo para no ser considerada pobre, informó el INDEC.



En el mismo período, el costo de la Canasta Alimentaria, que define el nivel de indigencia, fue de $ 17.875,68.



La canasta total aumentó 1,1% en mayo respecto de abril, por debajo de la inflación, que fue del 1,5% en ese período, de acuerdo con la estadística oficial.

En cambio, la canasta alimentaria tuvo un imperceptible descenso del 0,1% en mayo.



En los últimos doce meses el costo de la canasta básica total se incrementó 42%, mientras que el de la canasta alimentaria en el mismo período subió 47,9%, frente a un alza de los precios minoristas del 43,4%.



En los primeros cinco meses del año la canasta total incrementó su costo en 10,5% y la alimentaria subió 14,7%, mientras que el alza del Indice de Precios al Consumidor (IPC) llegó al 11,1% en ese período.



Una familia integrada por un matrimonio, que no paga alquiler y tiene dos hijos de seis y ocho años en el Gran Buenos Aires, debió contar en mayo, según el INDEC, con ingresos mensuales de $ 43.080 para no ser considerada en la pobreza y de $ 17.875 para no ser calificada como indigente.



Para una familia tipo de tres miembros, el costo de la Canasta Total fue en mayo pasado de $ 34.297 y la Alimentaria de $ 14.231.



En un hogar compuesto por cinco integrantes el costo de la Canasta Básica Total en el mismo mes fue de $45.311 y la Alimentaria de $18.801.



Para un solo adulto, el INDEC estimó que en mayo el costo de la Canasta Básica Total en $13.942 y la alimentaria en $5.785.



La Canasta Alimentaria está compuesta por el total de artículos que reúnen los requerimientos calóricos y proteicos necesarios para un varón adulto, mientras la Canasta Básica Total incluye estos alimentos más el costo de servicios públicos y otros gastos.