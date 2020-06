VIDEO: le rechazaron la tarjeta, se corrió el barbijo y escupió a empleados de farmacia

Captura del video.

En pleno estado de emergencia sanitaria por el coronavirus, un hecho repudiable ocurrió en una farmacia de Perú, más precisamente en San Martín de Porres donde un sujeto escupió a dos colaboradores del establecimiento.

Según el sitio local, América Noticias, la agresión se debió a que hubo problemas con las tarjetas del cliente por lo que no se pudo ejecutar la compra.

En el video se cómo el hombre llegó al local portando una capucha, lentes y mascarilla. Al pasar los minutos se puede observar que discute y grita porque los colaboradores no pueden retirar dinero. Entonces, en ese momento se baja el tapabocas y escupe.

Eber López, dueño del lugar, explicó: "Se le pregunta al cliente y él dice 'retírame de la cuenta que tiene saldo'. Tenía cuatro tarjetas. El usuario debe saber de qué cuenta debe retirar. En ese momento se altera el señor. Hago esta denuncia porque estas personas no deben estar en la calle. Que sea castigado porque eso lo puede hacer en otro establecimiento".

GENTILEZA AMERICA NOTICIAS DE PERÚ.

Ahora la policía busca al agresor y les realizaran pruebas a los empleados para descartar que tengan coronavirus.