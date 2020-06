El sexy desfile de entrecasa de Rocío Guirao Díaz mostrando varios modelos de tops

Noelia Marzol.

Noelia Marzol está a full con el personaje hot que desplega en la obra teatral Sex, la obra de José María Muscari que tuvo que reinventarse por el coronavirus y ahora es una experiencia virtual. La bailarina aggiornó la casa donde pasa la cuarentena con su novio, Ramiro Arias, en un mini estudio y a diario genera contenido, lookeada con los conjuntos más sensuales.

Sin embargo, esa no es la realidad que vive el jugador de fútbol cuando la cámara se apaga. Según mostró, toda la sensualidad queda de lado y Noelia es -¡al igual que todas!- una "chica pijama". "No entiendo este fotomontaje que me acaba de pasar Ramiro", bromeó Marzol junto a dos fotos en los que su novio se "quejó" de las diferencias entre la "expectativa y la realidad" -ella súperdiosa para la obra y ella desayunando al natural.

Noelia fue noticia en los últimos días porque se animó a contar su deseo más profundo: quiere tener un hijo y baraja la posibilidad de quedar embarazada a través de una donación de esperma porque su novio todavía no está listo para encarar la paternidad.

Body @pazcornu @pazcornuok Que tengan un hermoso día!

"Lo que me pasa ahora es que tengo muchas ganas de ser mamá, y por ahí Ramiro es más chico y no tiene ese anhelo. Es jugador de fútbol y no quiero comprometerlo a algo que él no tiene ganas y no decidió hasta ahora hacer", explicó.

Historia de Instagram del novio de Noelia Marzol.

Sin embargo, aclaró que el deportista de 26 años la acompaña y la apoya su decisión. "Obviamente (Ramiro) cumplirá el rol que tenga ganas de cumplir respecto de este tema, pero no quiero obligarlo vivir una secuencia que no tiene ganas. Y él desde su lugar nada egoísta me permite hacerlo de la manera en que tengo ganas para poder cumplir mi sueño".