Habló la denunciante del futbolista Miguel Brizuela: "Me pegó una piña y quedé inconsciente"

"Hace siete meses que convivía con Miguel Brizuela", dijo Nieto, quien luego comenzó a relatar el episodio por el cual denunció a Brizuela por violencia de Género: "Primero me zamarreó, luego me pegó una piña y quedé inconsciente".



"Hace siete meses que convivía con Miguel Brizuela", dijo Nieto, quien luego comenzó a relatar el episodio por el cual denunció a Brizuela por violencia de Género: "Primero me zamarreó, luego me pegó una piña y quedé inconsciente".



En ese sentido añadió: "Primero me pegó una trompada en el ojo y, cuando traté de sacármelo de encima, me pegó la segunda, y caí desmayada. No me acuerdo más nada. Al día siguiente me desperté y él estaba durmiendo en el sillón. Se levantó y se empezó a llevar todo del departamento".



"Me había agredido verbalmente, pero físicamente es la primera vez. Tengo mucho miedo y no puedo estar sola, por eso me vine a vivir a lo de mi mamá", señaló la joven al programa Código de Barras.



Además manifestó: "Apenas subí las foto me llegaron miles de mensajes del área de violencia de Género de Vélez. Se pusieron a disposición conmigo y me dijeron que van a elevar a un informe para rescindirle el contrato".



"Quiero que pague, y que no lo haga nunca más. No es justo que ande por la vida como si nada. Él no esperaba que yo hable. Lo que sufrí, no me lo voy a olvidar nunca", aseveró Neto. .



El defensor de Vélez, Miguel Brizuela, de 23 años, fue denunciado por violencia de Género contra su pareja, lo que provocó una restricción perimetral por 90 días por parte de la Justicia bonaerense.



El Departamento de Violencia de Género de Vélez activó el protocolo de acción institucional tras conocerse la denuncia contra el jugador del club de Liniers y confirmó que "se resolvió separar preventivamente al futbolista del primer equipo".