Manifestantes quieren cortar el puente Pueyrredón por la liberación de Sebastián "Mortero"

Cortes en puente Pueyrredón.

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral pidió al gobierno uruguayo la extradición de Sebastián Romero, conocido como "el hombre del mortero", por su participación en las manifestaciones contra la reforma previsional de Mauricio Macri. La solicitud fue presentada a través de Cancillería.

Los manifestantes quieren cortar toda la traza de acceso al Puente Pueyrredón donde no se puede subir, ni bajar del mismo. Los reclamos están dirigidos a la liberación de Sebastián "Mortero" Romero.

Los organismos de derechos humanos y el Partido Socialista de los Trabajadores Unificados (PSTU), al que pertenece, piden su inmediata liberación porque lo consideran un preso político.

Noticias relacionadas

Romero estuvo dos años prófugo antes de ser atrapado semanas atrás en la localidad uruguaya de Chuy, cerca de la frontera con Brasil. Su imagen disparando frente al Congreso con un mortero atado a un palo contra la Policía fue una de las postales más virales de las manifestaciones contra el recorte jubilatorio macrista.