Más de tres horas de corte en puente Pueyrredón: reclamos de trabajadores y por el “hombre del mortero”

Cortes en puente Pueyrredón.

Trabajadores despedidos del Frigorífico Penta, ubicado en la localidad bonaerense de Quilmes, protestaron en uno de los accesos al Puente Pueyrredón, en Avellaneda, en reclamo de la reincorporación de 240 cesanteados, en el contexto de un conflicto que lleva más de tres meses.

Además, se vieron pancartas por la liberación de Sebastian Romero, el hombre que fue detenido en Uruguay por incidentes en Plaza de Mayo con un mortero.

Acompañados por dirigentes y militantes partidos de izquierda, los trabajadores se concentraron desde las 10 en la Plaza Alsina y se trasladaron por la Avenida Mitre hacia una de las subidas al puente, donde fueron detenidos en su marcha por un retén de la Policía local y la Prefectura.

"Se reclama por la reapertura del frigorífico, reincorporación de los despedidos, pago de salarios caídos y reconocimiento de la organización gremial", dijo a la prensa el delegado gremial Angel Mileo.

Además, Mileo sostuvo que "la asamblea de base exige la expropiación de la planta como un acto de reparación y de justicia para los trabajadores, lo que beneficiaría además a los vecinos de los barrios populares que son tan solidarios con nuestra lucha".

Por otro lado, señalaron que si bien tenían expectativas por una reunión convocada para este miércoles en el Ministerio de Trabajo provincial, finalmente "no se presentó ningún representante de la empresa.