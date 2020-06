VIDEO: invasión de langostas en el norte de Santa Fe afecta a los cultivos

Invasión de langostas en Santa Fe

El norte de la provincia de Santa Fe se ve afectada por una manga de langostas, provenientes de Paraguay, Formosa y Chaco, con la particularidad que lo hace desde el Este, donde hay muchas producciones de mandioca, maíz y caña de azúcar.

La situación está siendo monitoreada por especialistas del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), desde donde dijeron que las condiciones climáticas favorecen el desplazamiento de la manga hacia el sur de Santa Fe.

Para tener una idea del daño que pueden provocar las langostas, que afectan también a las pasturas y pastizales, los técnicos del organismo explicaron que una manga de las características de la que vienen monitoreando, “en un kilómetro cuadrado hay hasta 40 millones de insectos, y que puede comer lo mismo que 35 mil personas, o unas 2.000 vacas por día”.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Héctor Medina, Ingeniero Agrónomo y Coordinador del Programa de Langostas y Tucuras del Senasa, señaló que, “se cambiaron las alertas para la provincia de Santa Fe a nivel de peligro, porque creemos que es inminente el avance de la plaga. Esto está dado básicamente por los movimientos de la plaga y por los pronósticos del viento que tenemos para las próximas horas. Evaluaremos en el día de hoy hacia donde avanza la manga y en base a eso decidiremos la modificación de alerta para las distintas provincias”.

Y agregó: “Actualmente hay equipos del Senasa recorriendo lo que es el paralelo 28 para intentar detectar la presencia de la manga, como así también sensibilizando toda la zona con pobladores y productores para que den el alerta en caso de detectarla”.

A partir de esta situación, se sumará otro equipo a la vigilancia para observar si finalmente se puede determinar la ubicación precisa de la manga, por lo cual en este momento es importante concientizar a todos los productores del centro norte de la provincia de Santa Fe, para que se encuentren en estado de alerta y avisen a los especialistas en caso de avistamiento.

“La manga estuvo dando vueltas, bajó por los bañados y palmeras, en una zona difícil de detectar. Cruzó luego el Bermejo y entró en Chaco, se dirigió por la Ruta 11 y a partir del fin del semana siguió bajando. Casi 100 kilómetros se movió en un día por las altas temperaturas y el viento, bajando hacia el sur”, detalló el especialista del Senasa, y destacó que se trata de la langosta sudamericana, no tucura quebrachera.