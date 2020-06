Conmebol presentó el protocolo para la vuelta del fútbol en Sudamérica

Diego Maradona vs Hungría.

No es un día más para Diego Maradona y el fútbol argentino, un 18 de junio de 1982 el Diez se hacía un lugar en el fútbol mundial con una actuación inolvidable ante Hungría en el Mundial de España.

El equipo de César Luis Menotti arrancó el camino mundialista con una derrota ante Bélgica y la tensión comenzaba a aflorar siendo uno de los favoritos del certamen luego de haberse coronado campeón en la edición anterior de 1978.

Una nueva generación integrada por Maradona y otras promesas como Juan Barbas y Ramón Ángel Díaz comenzaban a dar sus primeros pasos en una Selección que buscaba nuevamente la gloria.

En la segunda fecha de fase de grupos, Menotti dispuso este XI: Fillol; Olguín, Galván, Passarella, Tarantini; Ardiles, Gallego, Maradona; Bertoni, Kempes y Valdano. Maradona tendría una noche memorable.

Diego jugó un partido que hoy en día se recuerda, volviendo locos a los defensores para darle al equipo una contundente victoria por 4-1.

Si bien en esa edición, Argentina quedó rápidamente eliminada, fue el comienzo de lo que sería una historia de gloria entre la Selección y Maradona. Cuatro años después Diego tendría revancha en el inolvidable Mundial de México ’86.